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Бывший генсек НАТО оценил вероятность вступления Украины в альянс

Экс-руководитель НАТО: в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом альянса

Фото: Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер оценил вероятность вступления Украины в альянс. Его высказывания приводит Financial Times.

Экс-руководитель организации заявил, что «в обозримом и необозримом будущем Украина не станет членом НАТО». Таким образом Схеффер прокомментировал свою речь, сказанную на бухарестском саммите 2008 года, в ходе которой он предположил, что у страны есть возможность стать частью альянса. Он назвал свое заявление «уродливым компромиссом».

По словам бывшего генсека, ряд членов НАТО как в 2008, так и сейчас выступают против принятия Украины.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.

При этом издание The New York Times пишет, что Украина не станет членом альянса в обозримом будущем. Одна из причин заключается в том, что европейские страны-участницы не уверены в выгодности присоединения.

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Карина Черных
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