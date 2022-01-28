США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии

США сделали запрос на размещение своих войск на территории Венгрии. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге, трансляция которого доступна на его аккаунте в Facebook.

«Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск», — заявил глава МИД Венгрии. По его словам, сейчас ответ Вашингтону согласовывается в министерстве обороны. При этом он отметил, что ничего не знает о тысячах военных, которых НАТО хочет разместить в Восточной и Центральной Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Ценс Столтенберг заявил, что в качестве предупреждения российскому правительству страны НАТО должны развернуть на востоке альянса 5 тысяч военных. По его словам, таким образом альянс даст понять народу России, что вооруженный конфликт в Европе не в его интересах.

28 января посол США в России Джон Салливан заявил, что договор по гарантиям безопасности с Россией — это единственный путь к деэскалации на востоке Украины. Также Салливан рассказал, что ответы Белого дома содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности Москвы.