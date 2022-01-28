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Столтенберг объяснил переброску сил НАТО в Восточную Европу

Генсек НАТО Столтенберг: вооруженный конфликт в Европе не в интересах населения России

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Североатлантический альянс перебрасывает силы в Восточную Европу, чтобы российское население осознало: вооруженный конфликт в регионе не в его интересах. Таким образом генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил развертывание сил альянса в странах, пограничных с Россией, в интервью «Эху Москвы».

«НАТО готов сесть за стол переговоров, честных, добросовестных, по существу. НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе», — заявил Столтенберг журналисту Алексею Венедиктову. При этом он подчеркнул, что чем больше в НАТО будут видеть агрессии к Украине со стороны России, тем больше в Восточной Европе будет контингентов альянса.

«Мы должны сделать так, чтобы было понятно: если Россия сделает что-то такое, что она уже сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, весь альянс на это ответит», — отметил Столтенберг. Однако генсек подчеркнул: войска НАТО не будут размещаться на Украине, поскольку эта страна не состоит в альянсе.

Ранее Столтенберг заявил, что в качестве предупреждения российскому правительству страны НАТО должны развернуть на востоке альянса 5000 военных. Он подчеркнул, что Россия должна отказаться от агрессивных намерений по отношению к Украине.

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Николай Чигасов
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