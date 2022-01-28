В НАТО раскрыли план действий в конфликте с Россией из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, какие действия предпримет альянс на фоне напряженности на границе России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО пока что не знает о намерениях России, поэтому мы будем принимать решения по ситуации», — отметил Столтенберг. По его словам, в качестве предупреждения российскому правительству страны НАТО должны развернуть на востоке альянса 5 тысяч военных.

Однако Столтенберг отметил, что Украина — не член альянса, поэтому армии стран НАТО не будут находиться на ее территории. Также генсек признал, что союзники имеют разногласия в российско-украинском противостоянии. Он выразил надежду, что если Россия не решится на использование военной силы, с ней можно будет достичь договоренностей.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что договор по гарантиям безопасности с Россией — это единственный путь к деэскалации на востоке Украины. Также Салливан рассказал, что ответы Белого дома содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности Москвы.

28 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин ответит на предложения Североатлантического альянса лично. По его словам, российский лидер найдет время и форму, в которой изложит собственную позицию.