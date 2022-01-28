Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол США в Москве назвал договор по гарантиям безопасности путем к деэскалации

Посол США в РФ: Вашингтон ждет ответа Москвы по гарантиям безопасности
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США еще ждут ответа России на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, цитату приводит РИА Новости.

Он назвал этот документ единственным путем к деэскалации на востоке Украины.

Комментируя содержание ответов Вашингтона, Салливан рассказал: они содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности Москвы. «Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе, в том, что касается систем вооружений на Украине, военных учений и маневров в Европе», — добавил посол.

Ранее стало известно, что пока президент России Владимир Путин не готов отреагировать на ответ США по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Однако он найдет время, чтобы сделать это как можно скорее, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием
Шон Пенн заявил о «генах трусости» у феминизированных мужчин
В российском городе один человек погиб при взрыве cнаряда времен войны
Путин анонсировал новую концепцию внешней политики России
Лукашенко назвал три неприемлемые для него вещи
В НАТО признали нежелание России вторгаться на Украину
В Москве мужчина случайно сорвался из окна после ссоры с девушкой
Полиция пришла с обысками к лидеру российского QR-сопротивления
Лукашенко сравнил дипломатические бойкоты Олимпиады в Пекине с холодной войной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter