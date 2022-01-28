Посол США в Москве назвал договор по гарантиям безопасности путем к деэскалации

США еще ждут ответа России на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, цитату приводит РИА Новости.

Он назвал этот документ единственным путем к деэскалации на востоке Украины.

Комментируя содержание ответов Вашингтона, Салливан рассказал: они содержат контрпредложения в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности Москвы. «Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе, в том, что касается систем вооружений на Украине, военных учений и маневров в Европе», — добавил посол.

Ранее стало известно, что пока президент России Владимир Путин не готов отреагировать на ответ США по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Однако он найдет время, чтобы сделать это как можно скорее, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.