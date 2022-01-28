Путин лично ответит США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин пока не готов отреагировать на ответ США по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин найдет время и форму для того, чтобы лично ответить Вашингтону. «Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято — мы вас проинформируем», — заявил Песков.

27 января со слов Пескова стало известно, что Владимир Путин уже прочитал ответы США на предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО.