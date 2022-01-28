Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин лично ответит США по гарантиям безопасности

Песков: президент Путин найдет время и форму для ответа США

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пока не готов отреагировать на ответ США по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин найдет время и форму для того, чтобы лично ответить Вашингтону. «Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято — мы вас проинформируем», — заявил Песков.

27 января со слов Пескова стало известно, что Владимир Путин уже прочитал ответы США на предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Перечислены риски признания криптовалюты платежным средством
Анна Семенович едва на стала жертвой насильников в 17 лет
В Москве трое мужчин избили россиянина и уехали на его Cadillac
В Совфеде назвали шантажом угрозы США выслать российского посла
Медведев обратился к судье на Australian Open со словами «ты тупой?»
Токаев рассказал о «спусковом крючке» для массовых протестов в Казахстане
Акции Robinhood рухнули
Стилистка назвала девять вещей на все случаи жизни
Путин лично ответит США по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter