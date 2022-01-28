Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пентагон оценил возможность избежать конфликта вокруг Украины

Глава Пентагона Остин: конфликт вокруг Украины не является неизбежным
Ллойд Остин

Ллойд Остин . Фото: Pool / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне, оценил возможность избежать конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, конфликт не является неизбежным. «Время и пространство для дипломатии все еще есть», — заявил он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран в связи с ситуацией вокруг Украины. Генсек подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США сделали запрос на размещение своих войск в Венгрии
Расстрелявший сослуживцев украинский срочник признал вину
В Совфеде поддержали слова Лаврова о нежелании России вступать в войны
США заявили о подготовке к переброске войск в Европу
Пентагон раскрыл планы США по участию в боевых действиях на Украине
Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США
Украинская телеведущая публично поддержала Путина и поссорилась с дочерью
Врач рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма
Россия направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции
Москвичам пообещали оттепель
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter