Пентагон оценил возможность избежать конфликта вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне, оценил возможность избежать конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, конфликт не является неизбежным. «Время и пространство для дипломатии все еще есть», — заявил он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран в связи с ситуацией вокруг Украины. Генсек подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий.

