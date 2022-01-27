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США начали поставку нового пакета военной помощи Украине

Представитель Пентагона Джон Кирби: готовятся новые поставки военной помощи Украине

США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его заявление публикует РИА Новости.

Как рассказал Кирби, в последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн. «Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — добавил он, отказавшись раскрыть их содержимое.

При этом свою миссию на Украине продолжат около 200 бойцов Национальной гвардии Флориды. Решения об их выводе не принималось, подчеркнул он.

27 января стало известно, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, включающую противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал продолжение поставок.

Марина Совина
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