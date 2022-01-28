Зеленский сравнил мощь ВСУ и армий НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинская армия не слабее армий стран НАТО, так как обладает боевым опытом. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, сейчас Украина полностью доверяет своей армии. «Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня», — заявил Зеленский.

Сравнивая мощь армий, глава государства отметил, что украинская как минимум находится на том же уровне, что и армии стран НАТО, поскольку украинские военные — практики.

Ранее Зеленский упрекнул Запад в нагнетании ситуации вокруг «вторжения» России на Украину. По его словам, заявления о том, что война может начаться «уже завтра», наносит государству серьезный экономический ущерб.