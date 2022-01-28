Зеленский упрекнул Запад в нагнетании ситуации вокруг вторжения на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения России. Об этом он заявил во время пресс-конференции, его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский упрекнул Запад в том, что он, даже отходя от дипломатического тона, заявляет, будто «завтра будет война», что на самом деле не так. «Немного невзвешенная информационная политика наших партнеров», — отметил президент.

При этом он подчеркнул, что не отрицает эскалации в отношениях с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что под предлогом защиты русскоязычного населения Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть историческая связь, например, на Харьковскую область.

Позже глава государства выразил противоположное мнение, заявив, что Харьков никогда не будет оккупирован.