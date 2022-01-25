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Предположивший оккупацию Харькова Зеленский изменил мнение на противоположное

Президент Украины Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на комментарий пользователя Instagram под видеообращением с итогами заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Глава республики заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован.

Подписчик президента написал, что город является частью Украины и не хочет попадать под оккупацию. «И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми», — ответил Зеленский.

Его измененное мнение является прямо противоположным точке зрения, которую политик озвучил 21 января в интервью газете The Washington Post. Тогда украинский лидер сделал предположение о захвате Харькова Россией под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов позже ответил, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

На слова Зеленского отреагировал и бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он подчеркнул, что такими заявлениями бросаться не стоит, так как текущая ситуация — это «не сериал и не спектакль».

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Варвара Кошечкина
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Предположивший оккупацию Харькова Зеленский изменил мнение на противоположное
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