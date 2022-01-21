На Украине призвали Зеленского быть осторожнее со словами об оккупации Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинского президента Владимира Зеленского быть осторожнее со словами об угрозе оккупации Харькова. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Аваков отметил, что это «не сериал и спектакль», поэтому главе государства не следует бросаться такими заявлениями. Он также подчеркнул, что Зеленскому стоит честно говорить с людьми не про шашлыки, а по-взрослому о существующих угрозах и соответствующих мерах. «Угрозы реальны, риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014», — добавил экс-глава МВД.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил его заявление об угрозе российского военного вторжения в Харьков. «Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров.

Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. При этом власти Украины считают военную помощь США карт-бланшем для силовой операции в Донбассе и не прекращают обстрелы мирного населения.

