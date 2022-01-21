Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского быть осторожнее со словами об оккупации Харькова

Аваков о заявлении Зеленского об оккупации Харькова: следует быть осторожнее со словами
Арсен Аваков

Арсен Аваков. Фото: РИА Новости

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинского президента Владимира Зеленского быть осторожнее со словами об угрозе оккупации Харькова. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Аваков отметил, что это «не сериал и спектакль», поэтому главе государства не следует бросаться такими заявлениями. Он также подчеркнул, что Зеленскому стоит честно говорить с людьми не про шашлыки, а по-взрослому о существующих угрозах и соответствующих мерах. «Угрозы реальны, риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014», — добавил экс-глава МВД.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил его заявление об угрозе российского военного вторжения в Харьков. «Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров.

Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. При этом власти Украины считают военную помощь США карт-бланшем для силовой операции в Донбассе и не прекращают обстрелы мирного населения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи местом в тюрьме или под землей
В Подмосковье обнаружили фаллический символ зимы
В США предложили проект новых санкций против России
Министр спорта отреагировал на планы фанатов по бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
На Украине призвали Зеленского быть осторожнее со словами об оккупации Харькова
Депутат рассказал о российской «ловушке» для Запада
Конгрессмены сочли работу над санкциями против России одним из своих приоритетов
США предупредили Россию об изоляции в случае вторжения на Украину
На Украине изменили названия улиц имени Валентины Терешковой
Найденная в овраге под Саратовом девочка пришла в сознание
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter