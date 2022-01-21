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Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе российского вторжения

Мэр Харькова Терехов: город готов дать отпор потенциальному захватчику

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российского военного вторжения. Он опубликовал пост в Telegram.

«Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы», — заявил Терехов.

По его словам, город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику». Для того, чтобы отстоять Харьков, есть все силы и средства, подчеркнул Терехов.

«Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас — поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом», — добавил градоначальник.

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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, и оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Власти Киева решили выделить 4 миллиона долларов на оборону города. Министерство культуры и информационной политики республики начало распространять по предприятиям инструкцию на случай начала военных действий. Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором призвал не поддаваться панике.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором российском вторжением, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

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София Сарджвеладзе
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