В Киеве начали распространять инструкции на случай начала войны

Минкультуры и информационной политики Украины начало распространять по предприятиям Киева инструкцию на случай начала военных действий. Об этом сообщает «Вести.ua».

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны"», — отмечает издание.

Также указывается, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне создал программу на случай начала военных действий на Украине.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация поддержала программу «Защитник Киева», которая предусматривает выделение более 110 миллионов гривен (почти четыре миллиона долларов) на укрепление обороноспособности города из-за РФ. Кроме того, запланировано создание единого центра подготовки сил муниципальной безопасности, в том числе и бригады территориальной обороны.