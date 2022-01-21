Зеленский раскрыл стратегию «нападения» России на Украину

Россия может напасть на те регионы Украины, с которыми у нее есть сильная историческая связь, уверен украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post.

Президент раскрыл стратегию нападения: по его мнению, Москва может вторгнуться якобы для защиты русскоязычного населения на востоке страны, например, в Харькове.

Он также отметил, что в государстве проживает множество русскоговорящих украинцев, которые поддерживают свою страну, и есть даже те, кто положительно относился к России после присоединения Крыма и отделения Донбасса. «Но я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю», — сказал Зеленский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила у границ с Украиной около 127 тысяч военных. Для полномасштабного вторжения, по его словам, ей необходим один миллион солдат.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прикрываясь подобными заявлениями, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации.