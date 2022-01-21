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Пресс-секретарь Зеленского объяснил его заявление об угрозе вторжения в Харьков

Пресс-секретарь Зеленского: президент размышлял о сценариях эскалации

Фото: ioanna_alexa / Shutterstock

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил его заявление об угрозе российского военного вторжения в Харьков. Об этом сообщает «НВ».

«Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — сказал Никифоров.

Он считает, что фразу Зеленского «выдернули» из интервью.

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3 декабря

Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. При этом власти Украины считают военную помощь США карт-бланшем для силовой операции в Донбассе и не прекращают обстрелы мирного населения. Захарова призвала Запад перестать содействовать милитаризации Украины, «затягивая ее в НАТО».

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София Сарджвеладзе
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