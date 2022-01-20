МИД России призвал Запад перестать содействовать милитаризации Украины

Киев считает военную помощь США карт-бланшем для силовой операции в Донбассе и не прекращает обстрелы мирного населения на востоке страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется в Facebook-аккаунте министерства.

«По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после Нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за три тысячи», — рассказала дипломат.

Захарова также обратила внимание на рост неонацистских настроений в стране и призвала Запад перестать содействовать милитаризации Украины, «затягивая ее в НАТО». Она предложила западным странам направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств.

Ранее дипломат заявила, что Киев вместе с Западом, прикрываясь якобы скорым вторжением России на Украину, готовят собственные военные провокации. По ее словам, украинские средства массовой информации, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину.