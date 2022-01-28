Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием

В Киеве анонсировали прибытие из США самолетов с оружием на 200 миллионов долларов

Фото: Jens Meyer / AP

В Министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием. Об этом 28 января сообщает «РБК — Украина».

«Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 миллионов долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов», — рассказали в ведомстве.

По данным источника издания, помощь для Киева включает в себя средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

Правительства Польши и прибалтийских стран решили предоставить Украине материально-техническую помощь в 2022 году, напомнили в Минобороны.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. 25 января Украина получила третью партию летального вооружения из США, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Позже официальный представитель пентагона Джон Кирби сообщил, что Штаты начали поставку нового пакета военной помощи Киеву.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
Путин ввел пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов
Москвичи начали массово скупать недвижимость в столице
Болгария назвала число американских военных на своей территории
Малышева объяснила причины ночных кошмаров
В Германии прокомментировали поставки летального оружия на Украину
Российский «Сириус» взлетит весной
Российский ученый рассказал о будущем омикрона
Оксана Самойлова раскрыла свой вес на фото в купальнике
На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter