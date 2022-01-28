На Украине анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием

В Министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием. Об этом 28 января сообщает «РБК — Украина».

«Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 миллионов долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов», — рассказали в ведомстве.

По данным источника издания, помощь для Киева включает в себя средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение.

Правительства Польши и прибалтийских стран решили предоставить Украине материально-техническую помощь в 2022 году, напомнили в Минобороны.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. 25 января Украина получила третью партию летального вооружения из США, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Позже официальный представитель пентагона Джон Кирби сообщил, что Штаты начали поставку нового пакета военной помощи Киеву.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.