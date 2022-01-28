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В Германии прокомментировали поставки летального оружия на Украину

Кабмин ФРГ: поставка летального оружия на Украину Германией исключена

Фото: U.S. Air Force photo / Roland Balik / Reuters

Поставки летального оружия на Украину со стороны Германии полностью исключены в связи с позицией правительства, согласно которой экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Возможность таких поставок прокомментировал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Цитату приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем. Затем Хебештрайт добавил, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее «политические и экономические последствия».

«Есть ясное требование к России — внести вклад в деэскалацию», — заключил он.

Ранее издание «Укринформ» со ссылкой на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок писало, что Германия может помочь Украине отремонтировать защитный бункер под Одессой. Глава МИД также подчеркнула, что украинские офицеры принимали участие в программах военного образования при федеральном министерстве обороны ФРГ, а поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО с 2014 года составляет более 8 миллионов евро.

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Виктория Кондратьева
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