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Германия поможет Украине отремонтировать бункер

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия поможет Украине восстановить бункер под Одессой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Германия может помочь Украине отремонтировать защитный бункер под Одессой. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает «Укринформ».

По ее словам, Германия поддерживает Украину в военном плане, поставляя защитные каски. Кроме того, несколько дней назад Украина попросила помощи в восстановлении бункера под Одессой. Бербок заявила, что туда для ознакомления скоро отправятся немецкие специалисты.

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Глава МИД также подчеркнула, что украинские офицеры принимали участие в программах военного образования при федеральном министерстве обороны ФРГ, а поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО с 2014 года составляет более 8 миллионов евро.

В Германии неоднократно отказывали Украине в поставках летального оружия. В январе об этом уже заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель также лично отказала в поставках вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Алиса Реброва
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