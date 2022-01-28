Германия поможет Украине отремонтировать бункер

Германия может помочь Украине отремонтировать защитный бункер под Одессой. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает «Укринформ».

По ее словам, Германия поддерживает Украину в военном плане, поставляя защитные каски. Кроме того, несколько дней назад Украина попросила помощи в восстановлении бункера под Одессой. Бербок заявила, что туда для ознакомления скоро отправятся немецкие специалисты.

Глава МИД также подчеркнула, что украинские офицеры принимали участие в программах военного образования при федеральном министерстве обороны ФРГ, а поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО с 2014 года составляет более 8 миллионов евро.

В Германии неоднократно отказывали Украине в поставках летального оружия. В январе об этом уже заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель также лично отказала в поставках вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому.