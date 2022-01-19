В Германии ответили на просьбы поставить Украине летальное оружие

Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, позиция по этому поводу остается неизменной. Так на просьбы Киева ответил представитель Минобороны ФРГ, передает РИА Новости.

По его словам, позиция немецкого правительства была не раз озвучена. Например, канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок за последние два дня говорили, что Берлин не станет поставлять Киеву летальное вооружение. «Так было в прошлом, так было при прошлом правительстве, так обстоит дело и в этом правительстве», — сказал представитель министерства.

16 января, несмотря на твердый отказ немецкой стороны, украинский посол в Германии Андрей Мельник вновь потребовал от Германии поставить Украине летальное оружие. Свои требования посол сопроводил угрозами «серьезных последствий для двусторонних отношений» Берлина и Киева. Германия повторно отказала в этой просьбе.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия. Решение правительства Меркель поддержали Нидерланды. В ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе.

