Посол заявил об отказе Германии считать Украину «великой европейской нацией»

Германия не воспринимает Украину как «великую культурную европейскую нацию» и «влиятельный субъект политики», заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», — добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».

Ранее Мельник потребовал от Берлина поставок оружия на Украину. Он пригрозил «серьезными последствиями для двусторонних отношений».