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Посол Украины в Германии вновь потребовал от Берлина поставок оружия

Посол Украины в Германии Мельник вновь потребовал от Берлина поставок оружия

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь потребовал от Берлина поставок оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Мельник уже несколько раз просил продать оружие Киеву, грозя «серьезными последствиями для двусторонних отношений». «Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», — заявил дипломат.

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В правительстве ФРГ считают, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, власти Германии подчеркивают, что не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами. В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия. При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия выполняет любые хотелки Украины, не обращая внимания на позицию и важность России в европейской политике. Министр считает, что Германия не считается с важностью России в европейской и мировой политике. «А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина?» — заявил дипломат.

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Алевтина Запольская
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