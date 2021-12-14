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Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия Украине

Bild: экс-канцлер ФРГ Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине

Фото: Stefanie Loos / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Об этом пишет Bild.

Источники рассказали изданию, что в мае Берлин использовал право вето, остановив поставки уже оплаченных Киевом американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами. При этом правительство Меркель сумело сохранить лицо, вынудив Нидерланды поддержать это решение и не оказаться единственным противником передачи оружия.

В августе президент Украины Владимир Зеленский лично попросил Меркель изменить свое решение, однако канцлер «ледяным голосом заявила, что это исключено», указано в статье. Лишь в ноябре поставки удалось частично возобновить.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание купить у Германии автоматические винтовки и аудиоаппаратуру. «Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — добавил он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поставки оружия в зону конфликта недопустимы.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился позицией Берлина. Дипломат рассказал, что в повестке переговоров двух стран вопрос военной помощи попросту отсутствует из-за нежелания отдельных лиц развивать эту тему. «За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — отметил он.

В договоре, который лежит в основе работы правительства ФРГ, прописано, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки. Именно на это в августе сослались официальные власти, отмежевавшись от заявлений представителя партии «зеленых» Роберта Хабека, выступившего за передачу оружия Украине.

Марина Совина
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