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Германия повторно отказала Украине в поставках летального оружия

Минобороны ФРГ: Берлин повторяет отказ поставлять летальное оружие Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Представитель Министерства обороны ФРГ повторно отказал Украине в поставках летального оружия после заявлений украинского посла в Германии Андрея Мельника в адрес Берлина. Об этом сообщает ТАСС.

18 января Мельник заявил, что Германия отказывается считать украинцев «великой культурной европейской нацией» и «влиятельным субъектом политики». Он также отметил, что Берлин отказывается считаться с Украиной и игнорирует интересы этой страны.

16 января, несмотря на твердый отказ немецкой стороны, Мельник вновь потребовал от Германии поставить Украине летальное оружие. Свои требования посол сопроводил угрозами «серьезных последствий для двусторонних отношений» Берлина и Киева.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия. Решение правительства Меркель поддержали Нидерланды. В ФРГ посчитали, что подобные поставки не смогли бы помочь решению конфликта в Донбассе.

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Николай Чигасов
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