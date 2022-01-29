США заявили об отсутствии постоянного военного контингента на Украине

Председатель Комитета начальников штабов (КНС) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил об отсутствии у Вашингтона наступательных вооружений и постоянного военного контингента на Украине. Его слова приводят «Известия».

«У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена», — заявил он.

По словам Милли, на Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, которые помогают тренировать украинских военных тактике ведения боя. Однако, заверил представитель Пентагона, если Россия вторгнется на Украину, без последствий это не пройдет.

«Мы участвуем в институциональном развитии министерства обороны Украины. <…> Мы продолжим предоставлять Украине военную материальную поддержку», — заверил Милли.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что небольшой контингент американских войск в ближайшее время будет переброшен в Восточную Европу.