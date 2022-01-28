В Пентагоне сравнили ситуацию на российско-украинской границе с холодной войной

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил ситуацию на границе России и Украины с разгаром холодной войны. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского военачальника, Россия стянула к украинской границе войсковую группировку, невиданную за прошедшие полвека.

«Я думаю, что вам нужно перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, мы за ними пристально наблюдали, но это другое», — заявил Милли.

Он отметил, что в случае, если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, пострадает гражданское население. «Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее. Это было бы чудовищно, это было бы ужасно», — заявил он.

При этом в Пентагоне заявили, что США не считают эскалацию неизбежностью, а видят «время и место» для дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия обладает достаточной военной возможностью для вторжения на Украину, но власти страны еще не приняли окончательное решение. Министр обороны США отметил, что Москва в случае вторжения на Украину может захватить многие украинские города и значительные территории.