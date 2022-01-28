В Пентагоне оценили готовность России вторгнуться на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия обладает достаточной военной возможностью для вторжения на Украину, но власти страны еще не приняли окончательное решение. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность», — заявил Остин.

Министр обороны США отметил, что Москва в случае вторжения на Украину может захватить многие украинские города и значительные территории. По его версии, уже несколько месяцев Россия перебрасывает войска в Крым и вдоль границы Украины, в том числе в Белоруссию, а также увеличивает активность ВМС на севере Атлантики и в Средиземном море.

Кроме тог по словам Остина, США не исключают того что Москва может пойти на крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся [от Украины] территорий.

Ранее в НАТО признали, что Россия пока действительно не планирует вторгаться на Украину, к тому же развернутых у границы сил недостаточно для нападения. В то же время, в организации считают, что развязывание Россией войны спровоцирует западные страны вмешаться, что может привести к началу третьей мировой войны.