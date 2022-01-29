В Киеве оценили численность российских военных на границе с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде, оценил численность российских войск на границе России и Украины. По его данным, там находятся около 112 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция», — заявил он.

По словам Резникова, это число не включает в себя морскую и авиационную компоненту. Глава Минобороны Украины отметил, что Россия направила на 300 танков больше, чем весной прошлого года, во время обострения обстановки в Донбассе. Однако Резников заверил, что Киев обладает достаточным объемом противотанковых средств, который превышает количество возможных мишеней.

Кроме того, министр рассказал о переходе шести российских больших десантных кораблей с севера России в Средиземное море, откуда они могут войти в Черное море. При этом он добавил, что об этом «лучше знает авианосная группа военно-морского флота США».

При этом Резников заявил, что каких-либо действий военного характера, отличных от тех, что происходили прошлой весной, не наблюдается. Глава украинского оборонного ведомства отметил, что Вооруженные Силы и спецслужбы страны находятся в постоянном контакте с иностранными коллегами и получают от них достаточную помощь.

Ранее в Министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием на сумму 200 миллионов долларов. Отмечается, что помощь для Киева включает в себя средства оборонного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение.

