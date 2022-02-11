Байден перепутал Украину с Афганистаном

Президент США Джо Байден в интервью NBC оговорился в речи об Афганистане. Он допустил ошибку, доказывая необходимость вывода американских войск из республики после 20-летней военной кампании.

Сначала Байден назвал Афганистан Украиной. После этого он перепутал его с Ираком и попросил прощения.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — заявил Байден в эфире NBC.

В том же интервью Байден призвал американцев покинуть Украину из-за вероятности обострения конфликта в стране. «Это совершенно другая ситуация», — отметил американский лидер.

Ранее Байден оговорился, рассказывая о возможных мерах против России при ее вторжении на Украину. В своей речи на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем политик чуть не сказал, что Германия планирует напасть на Украину. « Если Германия... если Россия вторгнется...» — допустил ошибку лидер США.