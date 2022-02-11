Байден призвал американцев покинуть Украину

Президент США Джо Байден заявил, что американцам следует немедленно покинуть Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Байден призвал американцев «сейчас же» покинуть Украину из-за риска обострения конфликта в стране. Он добавил, что военные США ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.

Ранее Госдепартамент США порекомендовал гражданам страны покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Ведомство также призвало воздержаться от поездок в страну из-за якобы увеличившейся угрозы военных действий от России и из-за COVID-19.