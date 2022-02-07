Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом прокомментировал отправку войск США в Европу

Белый дом заявил, что отправка войск США в Европу возможна, но пока объявлять нечего

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала дополнительную отправку сил США в Европу, заявив, что это возможно, однако пока объявлять нечего. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы отметила, что мы поддерживаем постоянный контакт не только с министерством обороны США, но и с нашими партнерами в рамках НАТО относительно их оборонных нужд», — сказала она в ходе регулярного брифинга.

Также Псаки заявила, что администрация США пока не готова объявить о каких-либо решениях на этот счет. «Тем не менее мы оставляем возможность для такого шага открытой», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений Вооруженных сил США в Европу. «Я не собираюсь выдвигать предположения», — отметила она.

Американская администрация объявила в конце января, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат для поддержки восточного фланга НАТО. При этом представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что у Байдена нет «ни желания, ни времени» отправлять американские войска на Украину.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции назвали условие для встречи Путина и Зеленского
На Украине признали невозможность «договориться» с Россией по Донбассу
Москвич получил ножевые ранения из-за кота
Сбежавшего из России 10 лет назад бывшего чиновника задержали в Ереване
США обвинили Китай в провале торговой сделки
Молдавия предупредила о риске не успеть провести аудит долга за газ в срок
Синоптик пообещал россиянам теплое лето
На Украине назвали сдерживающий общеевропейский конфликт фактор
Российский лыжник ответил на вопрос норвежского журналиста про допинг
Проработавший более 1200 лет старейший британский паб обанкротился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.