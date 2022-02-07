Белый дом прокомментировал отправку войск США в Европу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала дополнительную отправку сил США в Европу, заявив, что это возможно, однако пока объявлять нечего. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы отметила, что мы поддерживаем постоянный контакт не только с министерством обороны США, но и с нашими партнерами в рамках НАТО относительно их оборонных нужд», — сказала она в ходе регулярного брифинга.

Также Псаки заявила, что администрация США пока не готова объявить о каких-либо решениях на этот счет. «Тем не менее мы оставляем возможность для такого шага открытой», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о возможности отправки дополнительных подразделений Вооруженных сил США в Европу. «Я не собираюсь выдвигать предположения», — отметила она.

Американская администрация объявила в конце января, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат для поддержки восточного фланга НАТО. При этом представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что у Байдена нет «ни желания, ни времени» отправлять американские войска на Украину.