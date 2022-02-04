Блинкен и Кулеба согласовали стратегию по «сдерживанию» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали стратегию по «сдерживанию» России во время телефонных переговоров, передает пресс-служба украинского МИД.

Глава МИД и госсекретарь обсудили кризис, сложившийся в отношениях стран. «Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против России и выходе этой работы на завершающий этап», — подчеркнули в МИД.

Украина и США надеются, что в рамках «нормандского формата» Россия покажет «конструктивную позицию». Украинский министр поблагодарил США за «беспрецедентную» помощь.

Последние несколько месяцев Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Они считают, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. В США спрогнозировали, что наступление начнется весной.

При этом Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. По словам президента Владимира Путина, заявления НАТО о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Кремле назвали обвинения Запада пустыми и безосновательными.