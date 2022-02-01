Власти Канады призвали сограждан покинуть Украину из-за «угрозы России»

Власти Канады призвали сограждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы, из-за «угрозы обострения на границе с Россией». Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

В сообщении настаивают, чтобы канадцы не рассчитывали на правительство, а пытались самостоятельно покинуть опасную зону.

25 января МИД Канады также настоял на том, чтобы семьи сотрудников посольства на Украине временно покинули страну. «Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом», — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, канадские власти призывали граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа.