Канада приказала семьям сотрудников посольства на Украине покинуть страну

МИД Канады приказал семьям сотрудников посольства на Украине временно покинуть страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Канады. По его распоряжению, из Украины должны будут уехать дети сотрудников посольства до 18 лет и сопровождающие их супруги дипломатов.

18 января МИД Канады призвал граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины.