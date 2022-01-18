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МИД Канады призвал граждан покинуть приграничные с Украиной регионы России

МИД Канады призвал граждан отказаться от поездок в регионы России, граничащие с Украиной

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Министерство иностранных дел Канады призвало граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД уверены, что нахождение на приграничных с Украиной территориях, а также пребывание в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии представляет «крайний риск» для личной безопасности канадцев. «Если вы в настоящее время находитесь в одной из этих областей, вам следует уехать», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал совет властей Канады «накачкой русофобских настроений».

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Анжелика Бережная
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