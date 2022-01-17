МИД Канады предостерег граждан от поездок на Украину из-за «агрессии России»

МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием сил в стране и вокруг нее», — отмечается в сообщении канадского правительства.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17-18 января посетит с визитом Украину.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.

