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МИД Канады предостерег граждан от поездок на Украину из-за «агрессии России»

МИД Канады рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Украины из-за агрессии России

Фото: Chris Wattie / REUTERS

МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием сил в стране и вокруг нее», — отмечается в сообщении канадского правительства.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17-18 января посетит с визитом Украину.

Ранее посольство России в США прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.

Марина Совина
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