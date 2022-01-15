Посольство России прокомментировало заявления США о вторжении на Украину

Посольство России в США на странице в Facebook прокомментировало заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину и поиске предлога для этого. В дипмиссии отметили, что представители американской администрации детально описывают сценарии возможных провокаций и их даты, однако не приводят доказательств.

В посольстве подчеркнули, что подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию, причем одними и теми же методами: происходит «вброс» сенсации, который в дальнейшем тиражируется западными СМИ и превращается в главный инфоповод.

Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Призываем США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров посольство России в США

В дипмиссии напомнили, что Россия выступает против войны и надеется на дипломатическое решение всех международных проблем.

Заявление Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга без предоставления убедительных доказательств назвала сроки «вторжения» России на Украину. По ее словам, это произойдет в середине января — феврале, передает РИА Новости.

Представитель американской администрации выразила обеспокоенность происходящим и заявила, что Москва может сфабриковать повод для эскалации конфликта.

Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Псаки также заявила, что США располагают данными о провокациях на Украине, которые готовит Россия.

По словам представителя Белого дома, «российские агенты влияния» начали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете, чтобы «оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине».

Заявление Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, также не приводя никаких доказательств, заявил, что Россия ищет предлог для вторжения на Украину.

Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину Джон Кирби официальный представитель Пентагона

По его словам, американское военное ведомство якобы обладает информацией, что Москва разместила группу для проведения операции под чужим флагом. Это было сделано для того, чтобы сфабриковать нападение на русскоговорящих людей на украинской территории, чтобы оправдать развязывание открытого конфликта.

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины также обвинило Россию в подготовке провокаций. В Киеве утверждают, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину.

Ранее телеканал CNN сообщил, что у Соединенных Штатов есть информация о том, что Россия подготовила специальную группу военных, которая должна будет под чужим флагом провести спецоперацию в Донбасcе. В администрации президента США опасаются, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое может начаться с середины января до середины февраля.

В Кремле отреагировали на публикации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения о подготовке Россией провокаций в Донбассе являются голословными. Он отметил, что ранее такие публикации уже появлялись, но не были ничем подтверждены.

