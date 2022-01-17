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В Госдуме ответили на совет Канады не посещать Украину из-за «агрессии России»

Депутат Новиков назвал совет Канады не посещать Украину «накачкой русофобских настроений»

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал совет властей Канады не посещать Украину «накачкой русофобских настроений». Его ответ на недавнее заявление Министерства иностранных дел Канады опубликован на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил депутат, Канада достаточно активно «вписана в схему Вашингтона». США вместе с союзниками по НАТО, по его словам, раздувает «многолетнюю истерию», которая касается возможного вхождения российских войск на территорию Украины.

Медиаресурсы в Канаде, по словам Новикова, отражают русофобскую политику властей. «Когда информационный фон общий создан, его нужно поддерживать, чтобы обыватели понимали, что это действительно проблема, что на это можно и нужно тратить бюджетные деньги. Они все являются налогоплательщиками. Когда все это звучит в сводках международных новостей — это одна ситуация», — подчеркнул парламентарий, комментируя заявление канадских властей, предупредивших граждан об «агрессии России».

Ранее МИД Канады рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Также сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17-18 января посетит с визитом Украину.

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Юлия Ямпольская
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