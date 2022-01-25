Байден оценил вероятность отправки войск США и НАТО на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что у США нет намерений размещать вооруженные силы на Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы и силы НАТО», — сказал американский лидер​.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае эскалации конфликта на Украине. Политики решили, что в случае российского вторжения нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения на Украину в стране не нашли. Политик призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил он.