Врач раскрыла опасное воздействие коронавируса

Врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева в беседе с URA.RU раскрыла, что коронавирус может оказывать опасное воздействие на кости из-за резкого падения витамина D.

«Именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния COVID-19 на плотность костной ткани не было», — сказала эксперт.

Также она назвала другие факторы, которые способствуют развитию остеопороза. Среди них оказались курение, злоупотреблении алкоголем, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность. «Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то оптимально будет проверить ряд показателей, в том числе и уровень витаминов», — пояснила она.

Ранее медики сообщили, что эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19 поможет пища с богатым содержанием витамина D. Также следует обратить внимание на продукты, обладающие антоцианами, которые обладают противосвертывающими свойствами.