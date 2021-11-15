Диетолог назвал помогающие восстановиться после COVID-19 продукты

Диетолог Гинзбург: восстановиться после COVID-19 помогут продукты с витамином D

Эффективно восстановиться после перенесенного COVID-19 поможет пища с богатым содержанием витамина D. Такие продукты назвал диетолог Михаил Гинзбург, его слова приводят «Народные новости».

Также, по его словам, следует обратить внимание на продукты, обладающие антоцианами, которые обладают противосвертывающими свойствами.

«В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Противосвертывающими же свойствами обладают различные ягоды — малина, брусника и ежевика», — объяснил Гинзбург.

Специалист отметил, что в рационе должны содержаться продукты, обладающие противовоспалительным действием. К ним относятся хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски заявила, что в рацион людей, лечащихся от коронавируса, должны быть включены продукты, богатые цинком, который нужен для формирования Т-клеточного иммунитета.