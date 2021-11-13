Назван способ выбрать хорошую икру на Новый год

Осетровод Новиков призвал покупать икру из Камчатки, Сахалина и Приморья не у частных лиц

Президент Союза осетроводов Александр Новиков рассказал, как следует правильно выбирать икру. Стоимость этого продукта не увеличится в преддверии Нового года, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Россиянам, решившим приобрести икру впрок, эксперт посоветовал выбирать продукт, замороженный на месте производства. При этом не стоит самостоятельно его замораживать, поскольку качество деликатеса заметно ухудшится. Специалист назвал способ выбрать хорошую икру: так, не стоит ее покупать у частных лиц, поскольку 90 процентов такого товара добыто сомнительным способом и обработано в кустарных условиях.

«Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас 3-5 месяцев в морозилке. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления — Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках», — призвал Новиков.

По словам главы Союза осетроводов, объем производства красной икры по сравнению с 2020 годом заметно увеличился, поэтому она не должна подорожать. «Сейчас икра не дороже, чем была в прошлом году, а в некоторых сетях, розничных магазинах даже дешевле», — отметил он. По словам Новикова, черная икра также не должна увеличиться в цене.

Ранее диетолог перечислила запрещенные к употреблению после Нового года блюда. Среди них — холодец, сложные салаты и паштет домашнего приготовления.