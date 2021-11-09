Врач предупредила россиян об опасности модного способа похудеть

Врач-диетолог Татьяна Жаровская предупредила россиян об опасности модного способа похудения. Она рассказала в интервью радио Sputnik, чем опасно интервальное голодание.

При интервальном голодании сутки делятся на два периода, в один из которых запрещено принимать пищу. Например, режим 16/8, при котором в течение 8 часов можно есть, а потом 16 часов необходимо голодать.

«Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30 процентов людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе», — уточнила диетолог.

Жаровская добавила, что у других людей интервальное голодание может вызвать проблемы со здоровьем. При этом методе страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь. Большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования, пояснила врач. Она заключила, что интервальное голодание редко помогает сбросить вес.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль сообщила, что регулярное употребление цикория может помочь снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника. Она отметила, что цикорий содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний.