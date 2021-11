Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Американский диетолог Триста Бест назвала продукты, которые замедляют старение организма после 50 лет. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

Бест порекомендовала добавить в рацион растительную пищу. Она объяснила, что регулярное употребление овощей, зерновых, орехов, семян, бобовых и фруктов увеличивает продолжительность жизни за счет устранения воспалительных процессов в организме, стабилизации кровяного давления и поддержания здорового веса. Более того, еда растительного происхождения помогает снизить уровень конечных продуктов гликирования — вредных веществ, которые повышают риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний.

Глютен также может способствовать ускорению процессов старения, добавила диетолог. По ее мнению, проблема в том, что зачастую люди не знают о непереносимости глютена и продолжают употреблять продукты с его содержанием. Глютен может спровоцировать развитие воспалительных процессов в организме и усугубить такие заболевания, как экзема и псориаз. Также он усиливает окислительные процессы в организме, считающиеся одним из факторов риска раннего старения.

Специалист посоветовала выбирать натуральные необработанные продукты, такие как овощи и фрукты, зерновые, бобовые, яйца, молочные продукты с высоким содержанием жира и натуральные приправы. Богатый цельной пищей рацион позволяет употреблять меньше рафинированных углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови.

Замедлить процесс старения помогает средиземноморская диета, уверена Бест. В диету включены продукты с высоким содержанием омега-3-ненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием.

Ранее диетолог Тоби Смитсон рассказала о полезных свойствах миндаля. По ее словам, этот продукт помогает избавиться от жира на животе и замедлить процесс старения кожи.