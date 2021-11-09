Врач назвал «мультивитаминную бомбу» для укрепления иммунитета

Облепиху можно назвать «мультивитаминной бомбой» для иммунитета, так как ягода содержит больше витамина C, чем цитрусовые. Такой продукт назвала врач-диетолог Ирина Рыль, ее цитирует РИА Новости.

«Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. В составе облепихи много каротиноидов и флавонидов, поэтому она отлично укрепляет иммунитет, обладает противоправительным и ранозаживляющим действием», — заявила Рыль.

Она добавила, что облепиховое масло также используют при лечении заболеваний кожи. Ферменты, которые содержатся в ягоде, запускают выработку серотонина и снижают свертываемость крови.

При этом облепиха может вызвать аллергические реакции, подчеркнула специалист. Она добавила, что ее не стоит употреблять людям с камнями в почках и в желчном пузыре.

Ранее диетолог Дианова заявила, что осенние продукты определенного цвета помогут укрепить иммунитет. Она объяснила, что продукты оранжево-желтого оттенка, такие как тыква, морковь, хурма, мандарины и апельсины, способствуют поддержанию иммунной защиты организма.

