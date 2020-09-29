Россиянам назвали полезные для иммунитета осенние ягоды

Специалисты Роспотребнадзора Московской области назвали клюкву, бруснику и облепиху полезными для иммунитета осенними ягодами. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Так, в клюкве содержатся витамины, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, а также органические кислоты. Ее рекомендуется включать в рацион в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения и для профилактики простудных заболеваний.

Брусника богата пектином, глюкозой, калием, кальцием, магнием и другими полезными элементами. В 100 граммах ягоды содержится около 95 процентов суточной нормы органических кислот. Вместе с тем людям с гипертонией рекомендуется не злоупотреблять этой ягодой, потому что она может резко снизить артериальное давление.

В облепихе, помимо витаминов, содержится каротин, флавоноиды, железо, бор, марганец и серотонин, отвечающий за функционирование нервной системы. Однако эта ягода противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, по мнению специалистов, в рацион осенью можно включить овощи, молочную и кисломолочную продукцию и сухофрукты.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что для поддержания иммунитета в течение осени необходимо употреблять продукты, богатые некоторыми витаминами. По ее словам, самым важным в защите организма от сезонных заболеваний можно считать бета-каротин — предшественник витамина А. Он содержится в плодах ярко оранжевого и желто-оранжевого цвета: тыква, морковь, дыня, персики, абрикосы, мякоть сливы.