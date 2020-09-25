Россиянам дали советы по использованию морозилки

Морозилки лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания уже замороженных. Это объясняется низким качеством домашних камер по сравнению с профессиональными. Советы по использованию морозилки россиянам в беседе с радио Sputnik дал телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.

«Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды», — пояснил он.

Чтобы качественно заморозить продукт самому, следует использовать пакеты Zip-Lock, которые позволяют сохранять герметичность упаковки. Если пакет рвется, что мясо теряет воду, что сильно влияет на текстуру. Синицын порекомендовал не использовать такие продукты, даже не пускать их на супы или бульоны.

Обновлять содержимое морозилки шеф-повар посоветовал раз в три месяца. Еда, которая хранится там год и более, небезопасна: бактерии размножаются и в холоде.