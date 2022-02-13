Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы долгосрочные последствия коронавируса

Врач Исаев сообщил, что коронавирус может привести к тяжелым поражениям нервной системы

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 может привести к тяжелым поражениям нервной системы.

Врач подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение заболевания при омикроне, вирус может привести нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей.

Он напомнил, что защититься от коронавируса можно с помощью ревакцинации. После введения бустерной дозы защиты, по оценке врача, должно хватить на два-три месяца.

Ранее стало известно, что коронавирус оказался смертельным для плода невакцинированных беременных женщин. Международная группа ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и мертворождение (гибель плода после 20 недель беременности) у женщин с COVID-19.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон опроверг инфорацию о заходе подлодки США на территорию России
Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1300 долларов
Российская лыжница поделилась эмоциями после награждения золотыми медалями Игр
Захарова назвала цель «истерики» Запада по поводу Украины
Валиева получила стартовый номер в короткой программе на ОИ
Названы долгосрочные последствия коронавируса
Юрист разъяснил россиянам штрафы за остекление балкона
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на COVID-19
В США обвинили власти страны во лжи вокруг ситуации на Украине
Названы симптомы отравления собаки ядовитой приманкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.