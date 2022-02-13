Названы долгосрочные последствия коронавируса

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесенного коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 может привести к тяжелым поражениям нервной системы.

Врач подчеркнул, что, несмотря на более легкое течение заболевания при омикроне, вирус может привести нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей.

Он напомнил, что защититься от коронавируса можно с помощью ревакцинации. После введения бустерной дозы защиты, по оценке врача, должно хватить на два-три месяца.

Ранее стало известно, что коронавирус оказался смертельным для плода невакцинированных беременных женщин. Международная группа ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и мертворождение (гибель плода после 20 недель беременности) у женщин с COVID-19.