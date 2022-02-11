COVID-19 оказался опасен для беременных женщин

Международная группа ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и мертворождение (гибель плода после 20 недель беременности) у женщин с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Исследователи проанализировали плацентарную ткань и результаты аутопсии 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения, у невакцинированных женщин, перенесших COVID-19 во время беременности. Оказалось, что коронавирус способен проникать в плаценту и вызывать плацентит — опасное воспаление, ведущее к деструктивным поражениям и разрушению ворсинчатых трофобластов — ткани, обеспечивающей питание плода. В конце концов, тяжелая плацентарная недостаточность, затрагивающая до 77 процентов ткани, приводила к мертворождению примерно на 30 неделе беременности.

Вирус, вероятно, достигает плаценты через кровоток, связывается с восприимчивыми клетками, вызывая воспалительные процессы и отложение фибрина, блокирующее кровоток и поступление кислорода, что приводит к гипоксии и удушью плода. Коронавирус был также обнаружен в организме некоторых плодов, однако повреждение плаценты было основной причиной смерти.

Среди беременных женщин в США с COVID-19, около 1 из 80 родов было мертворождением — потерей плода после 20 недель беременности. Среди неинфицированных этот показатель составляет 1 из 155. Высокое кровяное давление, некоторые хронические заболевания и аномалии плода входят в число состояний, которые могут увеличить вероятность мертворождения, в том числе у женщин с COVID-19. Однако пока не известно, как на беременность влияет омикрон-штамм коронавируса.